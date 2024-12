La Delegació de la Generalitat a Andorra destaca la feina feta el 2024 en diversos dossiers

La delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives (Delegació)

La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra valora positivament la feina que s’ha fet al llarg d’aquest 2024, ja que ha permès, entre altres coses, fer avançar diversos dossiers d’interès compartit entre els governs català i andorrà. El 2024 ha estat el primer any natural de la Delegació al Principat, amb l’equip de treball ja totalment constituït, i ha servit per a començar a desenvolupar projectes i col·laboracions en diferents àmbits.

Una de les principals missions de la Delegació ha estat, juntament amb el Ministeri d’Afers Exteriors del Govern d’Andorra, impulsar els cinc grups de treball establerts entre ambdós governs i vetllar perquè aquests vagin avançant. Els grups de treball aborden els àmbits de la salut, les infraestructures, la gestió de residus i l’energia, així com aquelles qüestions més vinculades al dia a dia de la realitat fronterera.

Al llarg d’aquest 2024, cada grup de treball temàtic s’ha reunit en almenys tres ocasions. A través d’una feina eminentment tècnica, aquestes reunions periòdiques han permès que, avui dia, s’estiguin treballant diversos temes en àmbits com la salut, les infraestructures o la gestió de residus, amb la perspectiva que tot plegat acabi fructificant en futurs acords i convenis.

Des de la Delegació es considera que un bon exemple dels fruits que està donant l’estreta col·laboració establerta entre ambdós governs, i tot i que en aquest cas la qüestió no formés part de cap grup de treball específic, és el Conveni de cooperació transfronterera en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, signat el passat mes de juny.





Nombrosos contactes institucionals i primeres col·laboracions

Durant aquest 2024, la Delegació també ha pogut establir un contacte formal amb els principals actors polítics, socials, culturals i econòmics del Principat. D’aquí n’han sortit algunes accions que han enllaçat institucions andorranes amb catalanes, com ara el Comú de la Massana amb l’Ajuntament de Girona o l’Escena Nacional d’Andorra amb programadors culturals catalans; uns contactes que poden fructificar en nous projectes comuns.

La Delegació també ha establert enguany les primeres col·laboracions amb iniciatives ja presents al país, que han permès posar en valor actors catalans o elements d’interès per a Catalunya, com ara la Mostra Gastronòmica d’Andorra, l’UllNu Lab o la primera jornada sobre Intel·ligència Artificial, cultura i llengua, per posar alguns exemples.

Aquest també ha estat el primer any que la Delegació ha organitzat una acció amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Amb l’objectiu de ser útil i d’adaptar-se al màxim a la idiosincràsia del país, s’ha optat per aprofitar aquesta efemèride per a abordar, a través d’una taula rodona amb experts de banda i banda de la frontera, una temàtica de forta actualitat i d’interès compartit entre Catalunya i Andorra, com són els incendis de sisena generació.

Altres iniciatives destacades que ha dut a terme la Delegació aquest 2024 han estat les primeres accions per a apropar-se a la comunitat catalana present al Principat, amb l’elaboració d’una Guia d’Acollida i la creació de l’eina Amics de la Delegació, a la qual vol donar un impuls aquest 2025. També ha realitzat una acció per a facilitar la tria d’universitats catalanes per part d’estudiants residents a Andorra, a través de la guia ‘Estudiar a Catalunya’. Per últim, aquest 2024, la Delegació ha dut a terme les gestions necessàries per a l’obertura de la seva seu física. Finalment es preveu que es podrà obrir durant el primer semestre de 2025.

La delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives, ha destacat que “les accions dutes a terme aquest 2024 denoten la voluntat de la Delegació de ser una eina útil, que ajudi a fer avançar projectes tangibles i beneficiosos per als dos territoris”. A més, també ha remarcat les col·laboracions establertes amb diferents institucions del país, “que han permès promocionar i posar en valor actors o elements catalans al Principat”.