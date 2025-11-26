L’octubre es va tancar amb una població resident, a Andorra, de 88.881 persones (2.080 més que fa un any)

En data 31 d’octubre de 2025, la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 88.881 persones, la qual cosa suposa un augment del 2,4% (+2.080 persones) respecte a l’octubre de l’any 2024. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de Canillo (+411 residents, +6,9%), Escaldes-Engordany (+373 residents, +2,4%), la Massana (+371 residents, +3,1%), Encamp (+314 residents, +2,4%), Andorra la Vella (+303 residents, +1,2%) i Ordino (+178 residents, +3,2%). La parròquia que menys ha crescut ha estat Sant Julià de Lòria (+130 residents, +1,3%).
Per nacionalitats, l’increment anual mesurat al mes d’octubre es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de +1.224 persones (+8,5%), seguit de les persones de nacionalitat espanyola amb +373 persones (+1,8%), de nacionalitat andorrana amb +370 persones (+0,9%) i de nacionalitat francesa amb +243 persones (+6,3%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de -130 persones (-1,5%) respecte al mateix mes de l’any anterior.
El 73,4% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 10,9%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 15,8% restant.
Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 31 d’octubre de 2025 (93.745 persones), hi ha un increment de l’1,2% respecte a la població registrada del mateix mes de 2024 (92.593 persones).