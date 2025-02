Finalitzen la reforma al CTEO amb la nova zona de recuperació amb l’espai d’aigües per als esportistes

Ja és a punt la nova zona d’aigües per a la recuperació dels esportistes al CTEO (SFGA)

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha acabat els treballs de reforma del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO), amb la posada en marxa de la nova zona d’aigües per a la recuperació dels esportistes. Amb aquesta nova zona, el CTEO disposa de tots els equipaments per a oferir un servei integral per a la millora de rendiment esportiu dels 120 esportistes becats al programa ARA i per a un miler d’esportistes que formen part dels programes de tecnificació i alt nivell de les 37 federacions nacionals.

D’aquesta manera, tal com ha indicat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, a partir de la primera setmana de març els esportistes podran fer ús d’aquesta nova zona i això comportarà que no s’hagin de desplaçar a centres especialitzats dels països veïns per a rebre aquest tipus de tractament de recuperació.

Aquest nou espai de recuperació al CTEO, segons el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, facilita nous procediments de treball de recuperació de lesions dels esportistes, a través de l’ús de les aigües, així com el seu procés de readaptació esportiva. També posa a l’abast dels esportistes elements bàsics per als processos diaris de recuperació activa de les càrregues d’entrenament.

A més, suposa una millora a l’hora de potenciar el país per a acollir estades d’equips i d’esportistes professionals. De fet, segons Cabanes, des del CTEO està previst engegar una campanya de difusió de les noves prestacions per a poder acollir aquests equips i esportistes internacionals.

Cabanes ha assegurat que amb la posada en marxa d’aquests serveis es donen per finalitzats els treballs als espais previstos al projecte inicial de l’actual edifici de serveis del CTEO, una reforma dels serveis que té com a missió posicionar-lo com a centre neuràlgic per a l’entrenament i recuperació dels esportistes d’alt nivell i de tecnificació.

Actualment, els serveis de medicina esportiva, de fisioteràpia i rehabilitació esportiva, així com el servei de preparació física i readaptació es desenvolupen íntegrament al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino. La ministra Mònica Bonell i el secretari d’Estat Alain Cabanes han presentat aquest dijous a la premsa aquests nous serveis. A l’acte també ha assistit la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, i una representació de la comissió legislativa encarregada dels esports del Consell General.