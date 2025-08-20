Nova medalla per a Andorra als Jocs Mundials de Trasplantats

La segona jornada de ciclisme als Jocs Mundials de Trasplantats 2025 que es disputen a Dresden ha tornat a portar èxits per a la delegació andorrana. Mari Martínez ha aconseguit la medalla de plata en ser segona en la cursa en ruta de la categoria femenina de 30 a 39 anys. En una prova molt disputada i amb constants moviments, amb totes les categories juntes, la cursa s’ha decidit a l’esprint final. Martínez ha signat també un tercer lloc a la classificació general femenina.
Per la seva banda, Kiko Castillo estava ben posicionat en un pilot ràpid i nombrós, però s’ha vist involucrat en la caiguda d’un altre corredor de categoria superior. Tot i les rascades, es troba bé i sense lesions greus.
La delegació d’ATIDA continua la seva participació als Jocs amb la mirada posada en la prova de dards, que disputarà Toni Gamero aquest mateix dijous, 21 d’agost.