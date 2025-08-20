Nova medalla per a Andorra als Jocs Mundials de Trasplantats

By:
On:
In: Esports
A l'esquerra, la ciclista del Principat, Mari Martínez (ATIDA)
A l’esquerra, la ciclista del Principat, Mari Martínez (ATIDA)

La segona jornada de ciclisme als Jocs Mundials de Trasplantats 2025 que es disputen a Dresden ha tornat a portar èxits per a la delegació andorrana. Mari Martínez ha aconseguit la medalla de plata en ser segona en la cursa en ruta de la categoria femenina de 30 a 39 anys. En una prova molt disputada i amb constants moviments, amb totes les categories juntes, la cursa s’ha decidit a l’esprint final. Martínez ha signat també un tercer lloc a la classificació general femenina.

Per la seva banda, Kiko Castillo estava ben posicionat en un pilot ràpid i nombrós, però s’ha vist involucrat en la caiguda d’un altre corredor de categoria superior. Tot i les rascades, es troba bé i sense lesions greus.

La delegació d’ATIDA continua la seva participació als Jocs amb la mirada posada en la prova de dards, que disputarà Toni Gamero aquest mateix dijous, 21 d’agost.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]