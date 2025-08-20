Nomenament de 20 professors que permeten consolidar noves places d’interins estructurals

Per tal de consolidar les places dels interins estructurals, el Consell de Ministres ha aprovat el nomenament de 20 funcionaris del Cos d’Educació en període de prova a partir d’aquest setembre. D’aquesta manera, es dona resposta a la demanda del col·lectiu i es continua amb el pla de consolidació iniciat pel ministeri des de la convocatòria de places l’any 2016. Des de llavors s’han consolidat més d’un centenar de places d’interins estructurals.
Les places corresponen a les escoles andorranes de segona ensenyança i formació andorrana, en les assignatures de llengua catalana i ciències humanes i socials.
Per a assignar les sis places previstes durant el curs 2024-2025 i que han quedat vacants, aquest setembre se segueix amb el procés obrint la primera convocatòria externa. Les places previstes a cobrir són quatre per a professors de llengua català i dos de ciències humanes i socials. Aquesta convocatòria segueix el mateix procediment que les anteriors amb les proves professionals orals i escrites, el psicotècnic; i una entrevista psicotècnica.