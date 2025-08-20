Un ferit en un accident entre tres vehicles a l’avinguda Salou

In: Successos
Un cotxe accidentat
Un cotxe accidentat (Arxiu)

La Policia ha informat aquest dimecres, 20 d’agost, d’un accident de circulació que s’ha produït durant la tarda al punt quilomètric 0,150 de la carretera general número 1 (CG-1), a l’avinguda Tarragona, a la parròquia d’Andorra la Vella. S’hi han vist implicats tres vehicles, una autocaravana amb matrícula espanyola i dos turismes, un amb matrícula andorrana i un altre amb placa espanyola. 

Les mateixes fonts policials assenyalen que el conductor del cotxe andorrà, un home de 61 anys, ha resultat ferit en el sinistre de trànsit. El servei de l’ordre ha rebut l’avís alertant del succés a les 16:50 hores.

