Nova marató de vacunació sense cita prèvia a la Seu d’Urgell, per a tota la població major de 18 anys

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ofereix una nova marató de vacunació contra la COVID-19 a la Seu d’Urgell. Es farà aquest divendres, 30 de juliol, al llarg del matí (09.00-13.00 h), a la Pista Polivalent de la zona esportiva municipal.

La novetat és que en aquesta ocasió s’adreça a tota a la població major de 18 anys. S’hi administra el vaccí de Moderna i no cal cita prèvia. Només cal estar adscrit al Centre d’Atenció Primària (CAP) de la Seu, que abasta tant la ciutat com la resta de municipis de l’Urgellet. L’altre requisit és portar la targeta sanitària individual o bé un document identificatiu oficial, com pot ser un DNI, passaport, NIE o permís de conducció. Unes condicions que es mantindran per a la nova data.

Des de Salut mantenen la crida perquè tota la població que encara no s’ha vacunat, de totes les edats, ho faci com més aviat millor, amb l’objectiu de reduir l’actual nova expansió del coronavirus i poder evitar així haver de recuperar restriccions. Des de la conselleria recorden que, tot i que cal mantenir la prevenció individual, el vaccí ofereix una protecció molt alta i d’aquesta manera redueix molt tant el risc de contagi com el risc de patir problemes greus de salut en cas de ser contagiat.

Aquesta marató s’havia programat per dijous passat, però una incidència d’última hora va obligar a ajornar-la. Ara sí, es preveu que es dugui amb normalitat aquest divendres. Se suma a les que s’han fet anteriorment al mòdul COVID instal·lat a la plaça Soldevila.