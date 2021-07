Ser feliç i no saber-ho

Segurament treballes entre 40 i 60 hores setmanals, segons la teva feina, responsabilitat, carga familiar i lloc de residència, però de ben segur què amb la quantitat de diners que guanyes tens per a pagar el lloguer, comprar el menjà i pots accedir a la sanitat pública. Es a dir, si caus malalt/a pots medicar-te i així no morir i tambè pots tractar-te un mal de queixal, de cap o qualsevol infecció lleu. Amb això t´estic dient que la felicitat s´aconsegueix tenint les necessitats bàsiques cobertes, tenir-ne més ja es benestar. Poder accedir a una millor vivenda, tenir vehicle propi, poder escollir el millor menjar, l´escola dels fills, etc.

Encara què sembli una utopía, es una realitat i les catástrofes naturals, les pandèmies o les guerres están fartes de demostrar-ho, des del moment que les tenim a sobre son les tres coses que tots busquem tenir assegurades. Deixem de pensar en les coses materials i/o superficials, aleshores, per a què esperar a viure una desgràcia per a gaudir d´allò que tenim?

Aquest es un altre punt a tractar, on enfoquem la nostra atenció i quin valor emocional li donem, frustració, ràbia o motivació per aconserguir-ho? Està molt bè mirar allò que no tenim però sense oblidar o menysprear allò que tenim. Segurament què en el seu moment va ser una font d´alegria, si no se li reconeix el seu mèrit mai estarem satisfets del tot. Es clar què es bò intentar superarse i aconseguir més comoditats o un nivell de vida més elevat però, la questió es sumar però sense restar. La vida es compon de moments bons i d´altres no tan bons però si dones més valor emocional al segons, mai gaudiràs del tot.

Encara més, l´any es una suma de 365 dies i dubto molt que tots siguin dolents, pot ser en tindràs un terç, es a dir uns 120. Aleshores, per pura estadística en tens més de bons que no dels altres, a partir d´aquí tu decideixes com interpretar el resultat i decidir quin valor emocional li vols donar a la teva vida, si de felicitat, melancolia o tristesa.

