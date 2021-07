Tensió entre majoria i minoria escaldenca en relació amb el pàrquing Escaler

Continua el frec a frec entre la majoria i la minoria al comú d’Escaldes-Engordany en relació amb el pàrquing Escaler. Demòcrates considera que des del comú no s’està fent tot el que està en la seva mà per tirar endavant el projecte. Per la seva part, la cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que estan en converses amb els propietaris dels terrenys i s’estan repolint certs aspectes.

Gili ha informat que la part comunal i la part privada estan d’acord per “reveure tota una sèrie de coses i ens hem emplaçat a una nova data en la qual nosaltres haurem treballat jurídicament tot el que ens sembla important de cara al comú i, a partir d’aquí, continuarem negociant”.

Per la seva banda, el conseller demòcrata de la minoria, Miquel Aleix, ha destacat que després d’un any i mig de legislatura, “des de l’oposició encara no sabem si aquest projecte un dia podria ser realitat o no i creiem que és essencial per la part alta d’Escaldes”.

En la sessió de consell de comú també s’ha aprovat la liquidació dels pressupostos del 2020. Escaldes-Engordany va tancar els comptes amb un superàvit de gairebé 8 milions. Tot i que l’endeutament del comú va ser d’11 milions d’euros, els ingressos van arribar als 20 milions. Una xifra que es deu sobretot al fet que s’han doblat els ingressos provinents de la construcció respecte del 2019, que es van situar en 3,7 milions.