Nova jornada de ‘clean up’ amb la implicació de diverses organitzacions

S’han fet altres clean ups a Andorra, però mai s’hi havien involucrat tantes organitzacions ni la iniciativa s’havia proposat objectius tan ambiciosos. Fins ara cap convocatòria per recollir brossa del bosc havia reunit cinc entitats i empreses, un autèntic dream team d’entitats del tercer sector, organitzacions governamentals i empreses amb consciència social: Creu Roja Andorrana Joventut, Andorra Sostenible, Rastre Zero, Carnet Jove Andorra i CityXerpa. L’acció compta a més amb el suport de tots els comuns i en particular del d’Encamp.

La jornada de recollida de brossa Clean Up Andorra tindrà lloc aquest dissabte, 8 de maig, i s’organitza amb la finalitat de conscienciar la població de la importància de mantenir, entre tots, el medi ambient net.

L’activitat es desenvoluparà a partir de les 9.30h i els participants ja han escollit en quina de les 6 zones de recollida establertes volen col·laborar, amb un màxim de persones per zona per respectar les mesures de seguretat de la Covid-19. Per a aquesta primera edició, s’han seleccionat com a punts de recollida els Cortals d’Encamp, el Coll d’Ordino, els Cortals de Sispony, la Rabassa, el Llac d’Engolasters i el Pas de la Casa. A les 11.00 h es lliurarà un refrigeri a càrrec de CityXerpa com a mostra d’agraïment a tots els participants.

Amb aquesta acció és pretén recollir el màxim possible de residus de la muntanya. És per això que, una vegada finalitzada la jornada, amb l’ajuda dels comuns, es traslladarà la brossa recollida a les deixalleries, on es pesarà i es veurà el resultat quantitatiu de la jornada.

La participació està oberta a tots els públics però les inscripcions s’han tancat fa una setmana, en arribar al màxim de participants per zona. Es recorda als assistents que tenen la possibilitat de fer-se prèviament una TMA o proba d’antigen gratuïta. Els interessats han de trucar al 821 955 per reservar hora per a la prova, que es farà a l’stoplab del pàrquing del Prat de la Creu (Andorra la Vella). La jornada seguirà uns protocols anti-Covid específics i es respectaran totes les normatives vigents.

L’organització del Clean Up Andorra recomana a les persones que participin a la jornada portar roba còmoda, calçat adequat per caminar, guants de protecció, aigua, una bossa i respectar les mesures sanitàries actuals (ús de la mascareta i distància de seguretat entre persones no convivents).