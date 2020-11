Encamp exposa les nou propostes rebudes al concurs d’idees pel nou parc

El Comú d’Encamp exposa públicament les nou propostes presentades al concurs d’idees del nou parc a partir de dimarts 1 de desembre i fins al 15 del mateix mes, al vestíbul del Complex Esportiu. Els horaris d’obertura seran de dilluns a divendres des de les 7 h del matí fins a les 22 h del vespre, dissabte de 9 h del matí fins a les 20 h de la tarda i diumenge de 9 h a 14 h.

El Comú promou aquesta exposició perquè totes les persones de la parròquia puguin expressar la seva opinió sobre els projectes presentats. És per això que s’ha preparat una butlleta perquè s’escullin els 3 projectes que més agradin i alhora s’hi puguin fer les observacions i aportacions, en el revers de la mateixa butlleta, que un cop omplerta, s’introduirà en una urna de forma totalment anònima. El Comú recollirà les dades personals mínimes, seguint la llei de protecció de dades, amb finalitat estadística i per garantir un bon funcionament de les votacions.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha animat a tota la població a expressar la seva opinió i participar en l’exposició dels projectes presentats i ha assegurat que “la voluntat del Comú és tirar endavant un projecte que tothom es faci seu, que sigui un lloc de trobada de totes les generacions i que il·lusioni a tots els encampadans i encampadanes“.

Un cop finalitzada l’exposició pública el jurat es reunirà de nou per emetre el veredicte definitiu sobre el resultat del concurs d’idees i fer públics els tres projectes finalistes i guanyadors dels premis.

El jurat està format pels cònsols, consellers de tots els grups comunals, tècnics del Comú i representants de diferents entitats de la parròquia: representants de les associacions de mares i pares de les escoles de la parròquia, de l’Associació d’Empreses, de l’Associació de la Gent Gran i del Consell d’Infants.

Les nou propostes presentades, mitjançant lemes per garantir en tot moment l’anonimat del concurs, donen resposta a qüestions més enllà de la zona lúdica i de joc, com per exemple, incloure espais per ubicar els serveis dels agents de circulació, de la policia o de l’àrea de jovent, una zona d’aparcament o la reforma del carrer de La Molina, entre altres.