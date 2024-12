La nova coberta al Palau Municipal d’Esports de la Seu (Aj. la Seu)

Ja han finalitzat les obres d’instal·lació d’una nova coberta al Palau d’Esports de la Seu d’Urgell per a solucionar els problemes de filtracions i goteres que patia aquest equipament des de ja feia alguns anys. Les obres han consistit en col·locar la nova coberta damunt l’original i millorar els tancaments laterals i els acabats. Per a poder col·locar aquesta nova coberta, en una primera fase, es van haver de retirar les plaques solars que es van instal·lar quan es va construir aquest equipament.

Aquestes plaques, que produïen aigua calenta sanitària (ACS) ja no es tornaran a posar perquè han superat el seu període de vida útil. També es van haver de retirar les plaques fotovoltaiques instal·lades el 2021 per a poder realitzar-hi aquests treballs.





Millora en eficiència energètica

Un cop ja s’ha col·locat la nova coberta es continuarà amb les actuacions per a la millora de l’eficiència energètica del Palau d’Esports que consistiran en tornar a fixar les plaques fotovoltaiques que hi havia i posar-ne de noves per a arribar a disposar de 267 mòduls i 636 m2 de superfície generadora d’electricitat. També s’instal·laran dues bombes de calor per a produir ACS mitjançant aerotèrmia.

Amb aquestes mesures s’augmentarà l’ús d’energies renovables. Per una banda, en la producció d’aigua calenta i, per l’altra, aprofitant el sobrant de producció d’electricitat en els mesos d’alta radiació solar per a altres consums o sistemes elèctrics.

Les obres de col·locació de la nova coberta han anat a càrrec de l’empresa Tallers Vidal Amill, SLU i la col·locació de les noves plaques fotovoltaiques, metre que els treballs de millora en l’eficiència energètica s’han adjudicat a l’empresa 4 Elements Renovables, SL.

Està previst que els treballs tinguin una durada de tres mesos. El pressupost total per a les dues intervencions és de 221.868,55€ (IVA inclòs).