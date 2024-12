FEDA importarà més renovables per a reduir la petjada de carboni del país

Albert Moles i Jordi Travé (FEDA)

FEDA ha aprovat un full de ruta per a incrementar el pes de les renovables en l’electricitat que importa dels països veïns. Així ho ha anunciat el director general de FEDA, Albert Moles, que juntament amb el director d’Operacions i Noves Infraestructures, Jordi Travé, han presentat aquest dimarts en el tradicional dinar nadalenc amb tots els mitjans de comunicació del país, el balanç de l’any 2024 i els reptes per als propers anys.

Així doncs, amb un balanç satisfactori de 2024, els principals reptes plantejats s’encaren a garantir la qualitat de subministrament i la satisfacció de la clientela; mantenir la solidesa de FEDA per a afrontar el futur del país i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, per a reduir la petjada de carboni d’Andorra.

En aquest sentit, Moles ha destacat la planificació d’augment d’importació renovable, que s’incrementarà anualment amb la compra de certificats d’electricitat d’origen renovable a Espanya i França, fins assolir que l’any 2030 tota l’electricitat importada estigui certificada com a renovable. De fet, aquest 2024 ja s’ha incrementat la compra de certificats d’electricitat renovable en 21,2 GWh.

En aquesta planificació s’ha tingut en compte les previsions de creixement de la demanda elèctrica i l’augment previst de la producció en els propers anys, que serà tota d’origen renovable. Així doncs, la importació de tota l’electricitat d’origen renovable permetria reduir la petjada de carboni de FEDA i del país de forma considerable.

Aquestes accions complementen l’estratègia de FEDA que preveu la inversió en noves infraestructures i en millores en la xarxa elèctrica. En aquest sentit, els 180 milions d’euros que preveu invertir el grup FEDA en els propers 5 anys tenen com a objectiu incrementar la producció de fonts renovables; continuar l’extensió de les xarxes de calor, que permeten diversificar les fonts d’energia; fer més eficient el centre de tractament de residus, i seguir preservant al qualitat de subministrament elèctric, principalment reforçant la connexió elèctrica amb Espanya.

Concretament pel que fa a la xarxa elèctrica, el director general de FEDA ha explicat que aquest any s’ha fet un anàlisi aprofundit de la xarxa per a revisar la capacitat d’absorbir l’augment de les renovables previst per als pròxims anys, i s’ha pogut comprovar la seva robustesa.

En aquesta mateixa línia, Moles ha recordat que la millor garantia de subministrament que té el país són les connexions amb Espanya i França. Gràcies als contractes de subministrament i al fet de comptar amb capacitat i qualitat de la xarxa per a alimentar tot el país des de qualsevol de les connexions amb els països veïns, es mantenen uns indicadors de qualitat de subministrament comparables als millors de l’entorn.

En aquest sentit, el director d’Operacions i Noves Infraestructures, Jordi Travé, ha indicat que el 2024 es tancarà amb un TIEPI (temps d’interrupció de subministrament equivalent de la potència contractada) al tomb dels 31 minuts.

Aquesta qualitat de servei es produeix, a més, amb unes tarifes molt competitives. De fet, el primer semestre de 2024 el preu mig anyal per a una llar tipus amb consum d’entre 2.500 i 5.000 kWh a l’any, va ser de 17,6 cèntims d’euro per kWh, mentre que a Espanya va ser un 40% superior i a França gairebé un 60% superior.





Balanç satisfactori de 2024

Pel que fa al balanç de l’any, Travé també ha assenyalat que el 2024 la demanda elèctrica del país ha crescut de forma molt moderada i se situarà, en acabar l’any, al tomb dels 562 GWh. No obstant això, al mes de gener es va tornar a donar el rècord històric de punta de demanda, que indica que en moments de fred i molta activitat al país, la demanda elèctrica s’accentua i per tant la capacitat de subministrament ha de ser superior.

Pel que fa a la producció, el 2024 la central hidroelèctrica ha generat ja un 20% més que en tot el 2023, assolint, de moment, els 85 GWh. A més, aquest any s’ha experimentat un nou creixement de la producció fotovoltaica al país, al qual han contribuït el parc solar de FEDA a Grau Roig i les noves infraestructures de particulars.

Gràcies al creixement moderat de la demanda i als bons resultats de producció, aquest any la producció nacional haurà permès cobrir al voltant del 24% de la demanda elèctrica del país. Un indicador que es va acostant a la fita del 33% de la demanda que preveuen els objectius de la Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic.

Per a assolir aquesta fita, seran claus alguns dels projectes que s’han mencionat en la trobada amb la premsa, com el parc eòlic al Pic de Maià.