Tesi doctoral d’Eva Garcia sobre com es percep l’impacte del turisme

A la dreta, Eva Garcia, defensant la seva tesi doctoral (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest dimarts, 10 de desembre, la lectura de la tesi doctoral titulada “Turisme sostenible i percepció dels residents. El cas d’Andorra”, defensada per Eva Garcia Lluelles i dirigida per Gemma Cànoves i Montserrat Casalprim. A través de l’anàlisi factorial exploratòria, entre d’altres tècniques, la tesi mesura la percepció de la població andorrana sobre quin és impacte de l’activitat turística.

S’hi observa que la població resident percep el turisme com una font important d’ingressos i com la base de l’economia local, destacant la contribució al creixement econòmic, l’augment del PIB per càpita i la creació de llocs de treball. Malgrat això, també es perceben aspectes negatius en la planificació i la gestió turístiques, especialment la distribució desigual dels beneficis econòmics i la preocupació per la sostenibilitat del model actual.

La recerca subratlla la importància de la participació ciutadana en la planificació turística, per a garantir la sostenibilitat i el benestar de la comunitat. També s’hi aborden els efectes del canvi climàtic en el turisme de neu i es subratlla la necessitat de polítiques públiques que promoguin pràctiques sostenibles.

El tribunal de tesi ha estat format per Rosa M. Mariño (Universitat d’Andorra), José Miguel Rodríguez (Universitat Autònoma de Madrid), Alejandro Rialp (Universitat Autònoma de Barcelona), M. Belén Gómez (Universitat de Barcelona) i José Antonio Donaire (Universitat de Girona). La tesi ha obtingut una qualificació d’excel·lent per unanimitat.

Amb aquesta ja són 26 les persones doctorades per la Universitat d’Andorra des que es va posar en marxa el programa de Doctorat el curs 2009-2010.