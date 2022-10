Nova alerta per estafa, els malfactors es fan passar per la Interpol

No és el primer cop que succeeix. És una pràctica que els estafadors utilitzen de tant en tant. Es tracta d’atemorir les possibles víctimes fent-se passar per la Policia Internacional. Així ho informa la Policia del Principat d’Andorra a través de les xarxes socials, a la vegada que demana d’estar alerta i desconfiar.

Així, el cos de Policia indica que si qualsevol persona rep una notificació de la Interpol a través del correu electrònic, que en desconfiï, perquè “la Interpol no es posaria mai en contacte per mail. Amb aquest correu volen intimidar la població per a obtenir dades o demanar pagaments per sancions falses”, informa la Policia a Twitter.