Aspid engega un nou programa d’inserció laboral a l’Alt Urgell

Aspid ha incorporat al seu catàleg de serveis el programa d’inserció laboral SOC-ORIENTA, destinat a facilitar la integració al mercat de treball a les persones demandants d’ocupació en situació d’atur i a les persones treballadores que tenen precarietat laboral. Els participants hauran d’estar inscrits en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment d’iniciar-se el programa, que és gratuït.

Els punts d’orientació de SOC-ORIENTA gestionats per Aspid estan situats a la Seu d’Urgell i Lleida. L’entitat preveu atendre entre octubre d’enguany i octubre del 2023 uns 180 ciutadans, 90 en cadascuna de les dues comarques. L’entitat recorda a les persones interessades que el tràmit per a inscriure’s encara està obert.

El programa té per objecte portar a terme accions d’orientació i acompanyament a la inserció laboral, així com de coneixement de l’entorn productiu que serveixin per a identificar i desenvolupar les competències necessàries en el context de treball de cada participant per tal de millorar les possibilitats d’ocupació.

L’actuació, adreçada concretament a les persones treballadores en situació d’atur, a les persones inactives i a les persones treballadores que es troben en situació de precarietat laboral, està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons procedents del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).