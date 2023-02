Nous tallers al Punt Òmnia de la Seu per a conèixer l’Oficina Virtual de PEUSA

Cartell anunciant els tallers per a accedir a l’oficina virtual de PEUSA, a la Seu (RàdioSeu)

El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell, conjuntament amb PEUSA, organitza tallers per a facilitar que els clients de la companyia elèctrica urgellenca puguin fer un ús correcte de l’Oficina Virtual i extreure’n el màxim profit. Aquesta formació va començar aquest any passat, amb sessions entre els mesos d’agost i octubre, i van tenir una molt bona acollida, amb l’organització de 8 tallers en els quals hi van participar 54 persones.

Les noves jornades per a ajudar a fer servir l’Oficina Virtual de PEUSA es duran a terme els dies 9 i 27 de febrer i 9 de març, al matí, amb una durada d’una hora i mitja (10.00-11.30 h). Cada persona inscrita només cal que assisteixi a una de les dates que es poden triar.

Per participar-hi, cal fer la inscripció prèvia tot trucant al telèfon 900 373 884, enviant un correu a comercialitzacio@peusa.org, o bé presencialment a les oficines de PEUSA.