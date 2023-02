Falsa abundància d’aigua a Llatinoamèrica

Un llac enmig de la natura (Ecoticias)

Tot i les dades de l’estudi que adverteix sobre l’escassetat d’aigua i l’amenaça de seguretat alimentària mundial, a l’Amèrica Llatina les preocupacions sobre les amenaces per a la seguretat alimentària encara no estan directament relacionades amb l’escassetat de l’aigua.

Escassetat d’aigua

“Vivim el paradigma de falsa abundància, a moltes zones es pensa que hi ha prou aigua per a l’agricultura. Les principals polítiques estan més enfocades a proveir les grans ciutats que en els possibles impactes per a la producció agrícola”, va comentar Francisco Javier Lemus Yáñez, professor de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Mèxic.

Una de les característiques de la regió és que la major part de les terres agrícoles són de reg temporal, depenen de la pluja, per això són particularment preocupants els canvis al clima que afectin els patrons de precipitació, va sostenir.

“Ja estem veient estralls. El clima està variant, però per ara són situacions temporals, però això no vol dir que no sigui un problema en els propers anys”, va afegir Lemus Yáñez. “Especialment als llocs on hi ha una mala gestió de l’aigua, corrupció i mala distribució del recurs”.

El que sí que passa és que a moltes parts de la regió hi ha hagut un canvi d’ús de sòl per tal de guanyar més terreny per a l’agricultura i produir més productes exportables. Avui, la regió és el segon punt amb la taxa de desforestació més gran (només darrere del sud-est asiàtic); s’han perdut milions d’hectàrees de bosc per l’agricultura il·legal i el cultiu de soja, carn vacuna i oli de palmell, principalment.

El mateix comenta l’exassessora de la Comissió Nacional d’Aigua de Mèxic, Jessica Hernández Ortiz: “a causa de les sequeres i esdeveniments extrems, com ara huracans, pluges, nevades, periòdicament es veu afectada la producció”, però “encara no és una crisi ” que posi en perill la seguretat alimentària.





Trobar solucions

Els autors de l’article publicat a One Earth demanen més col·laboració i coordinació entre els investigadors que estudien les amenaces específiques als sistemes alimentaris, perquè els responsables de la presa de decisions disposin d’informació exhaustiva, models actualitzats i eines pertinents a mesura que sorgeixen les amenaces.

Els països han de passar de les polítiques proteccionistes i nacionalistes a formes de governança col·laboratives, i ens hem de començar a plantejar preguntes com “quin aspecte té la governança per als sistemes alimentaris resilients?”, va dir Mehrabi.

Lemus Yáñez també està convençut que la governança dels sistemes alimentaris i la gestió de l’aigua ha de ser col·laborativa. “L’única manera d’aconseguir-ho és generar acords horitzontals, on tots els actors, sobretot els de dalt fins a baix, realment s’hi comprometin. Podem generar moltes lleis, però si la gent no se’n sent part, no les respectaran”, va afirmar.

Segons Mehrabi, la governança col·laborativa “és una idea impopular, però la realitat és que a llarg termini tothom se’n beneficiarà. Necessitem polítiques que se centrin a crear confiança entre els actors dins dels països i entre ells, una confiança que permeti abordar els grans problemes de debò”.



Per Ecoticias