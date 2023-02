Aquest cap de setmana se celebra la 43a Marxa Beret

Espectacular imatge d’una edició anterior de la Marxa Beret (Foto: Marxa Beret / arxiu)

El Pla de Beret serà escenari aquest cap de setmana de la gran cita anual de l’esquí de fons al Pirineu català: la Marxa Beret. La 43a edició de la ja clàssica prova se celebrarà aquest diumenge al matí, amb les habituals distàncies de 42, 21 i 10 km. Tot plegat, amb unes condicions de neu “espectaculars” per les nevades de les setmanes anteriors a la Val d’Aran i amb un cap de setmana que s’espera ben assolellat.

L’activitat ja començarà aquest dissabte amb la disputa de l’Sprint Iberdrola, que comptaran com a Campionats d’Espanya d’aquesta especialitat. D’altra banda, diumenge la Marxa Beret serà puntuable per a la Copa d’Espanya i comptarà com a Campionat estatal de llarga distància. La prova és organitzada pel Conselh Generau d’Aran i l’estació de Baqueira Beret, amb la col·laboració dels ajuntaments de Naut Aran i de Vielha e Mijaran, els Volentaris d’Aran i els Pompièrs. El circuit de 10 km transcorre per la zona de Beret i l’Orri; el de 21 km, arriba fins a Montgarri i el de 42 km, a part dels sectors esmentats, porta els fondistes fins a Marimanha.

El CEFUC hi serà present un any més amb diversos representants. De fet, el fondista i tècnic del club urgellenc Sadurní Betriu ha estat el guanyador absolut de les dues darreres edicions, en què l’entitat de la Seu també ha obtingut d’altres podis.

Un altre dels membre del CEFUC, Jaume Pueyo, no hi serà perquè aquests dies participa als Mundials FIS Júnior, a Whistler (Canadà). A aquesta competició també hi són d’altres fondistes catalans com ara els cerdans Aniol Borrell (CE Puigcerdà) i Bernat Sellés (CEFCEN) i l’aranesa Maria Iglesias (ANEC). De moment, en aquest Mundial el resultat més destacat ha estat el 10è lloc de Sellés a l’esprint clàssic.

Sí que seran a la Marxa Beret per l’equip estatal l’aranesa Marta Moreno (CAEI) i l’andalús Martín Morales, format al CEFUC. Moreno ve en una bona dinàmica ja que aquest cap de setmana passat ha corregut a Baqueira Beret en campionats FIS i s’ha imposat en les proves de 5 Km Clàssic i Sprint d’1,4 Km. També ha aconseguit una meritòria 7a posició en els campionats nacionals d’Àustria, a Ramsau am Dachstein, a l’especialitat de Sprint d’1,4 Km.

La Marxa Beret és molt més que una competició i ha esdevingut una de les proves d’esquí nòrdic més consolidades al sud d’Europa. Més enllà dels esportistes amb llicència, la majoria dels participants són un públic familiar i grups d’amics que se’l prenen com una festa de l’esquí de fons sumant al voltant d’un miler d’inscrits.