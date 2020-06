Nous percentatges de participació per accedir al metge especialista fora de la via preferent

Cada derivació a un especialista es pot allargar o bé sis visites o bé sis mesos per tractar el mateix episodi. No obstant, i tal com ha recordat el ministre Portaveu, en cas de necessitar visites periòdiques amb un metge especialista per una malaltia prolongada, aquest es podrà designar com a metge especialista referent i, per tant, s’hi podrà acudir directament.

En paral·lel i també a partir de l’1 de juliol, si un pacient vol anar a la consulta d’un oftalmòleg, odontòleg o ginecòleg – tots són especialistes que no requereixen la derivació d’un metge de capçalera – sí que s’haurà de tenir assignat un metge referent si es vol mantenir la màxima cobertura per part de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social.

El ministeri de Salut xifra en un 85% el percentatge de la població que a hores d’ara ja ha escollit el seu metge referent. La tria es pot fer o bé al web de la CASS o bé directament a la consulta del doctor. La posada en marxa d’aquest sistema té l’objectiu d’avançar cap a una millora de la qualitat, accessibilitat, eficiència i sostenibilitat de l’assistència sanitària pública d’Andorra.

Percentatge de participació de l’usuari (des de l’1 de gener del 2020):