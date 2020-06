Tanca el telèfon 188 i s’obren les atraccions dels parcs infantils

Eric Jover, ministre Portaveu, ha anunciat aquesta tarda que el Govern ha aprovat el tancament del telèfon d’informació 188, que es va posar en funcionament el 14 de març per atendre totes les consultes vinculades amb la crisi del coronavirus . El darrer dia que estarà en funcionament és el 30 de juny.

El Portaveu ha explicat que, des de la seva activació i fins aquest dimarts, al telèfon 188 s’han rebut unes 58.341 trucades i s’han redirigit consultes a altres departaments, com el Punt Empresa, el Servei de Tràmits o Afers Exteriors.

D’altra banda, Jover ha assenyalat que el Consell de Ministres ha aprovat avui les mesures excepcionals a causa de la pandèmia en les condicions d’ús de parcs infantils, en les activitats dels serveis d’esplai i en les activitats de lleure. Així, es permetrà l’ús del mobiliari urbà d’ús esportiu i lúdic disponible en parcs i jardins així com l’obertura de les fonts públiques ubicades en els parcs infantils o en altres espais. No obstant això s’estableixen recomanacions per minimitzar el risc de transmissió del virus