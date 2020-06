Aprovat el Reglament del programa de foment de l’ocupabilitat en el sector públic

El Govern ha aprovat aquest dimarts, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Reglament regulador del Programa de foment de l’ocupabilitat per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2, mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social.

Tenint en compte les conseqüències de la pandèmia, cal prendre mesures específiques per fer-hi front en l’àmbit laboral, considerant els principis de coresponsabilitat i solidaritat.

Així doncs, amb l’objectiu de fomentar la contractació àgil i immediata de demandants en recerca de feina inscrits al Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA), s’estableix la contractació temporal durant un període d’entre un mes i sis mesos. Quant al salari per a les persones seleccionades, que hagin reunit els requisits de les ofertes, aquest ha de ser igual al salari mínim vigent per la jornada legal ordinària de quaranta hores de treball setmanal. En el cas de les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, la jornada pot ser inferior a quaranta hores setmanals i, d’aquesta manera, el salari esdevindrà la part proporcional.

Segons s’estableix al nou Reglament, es poden beneficiar de les accions previstes els inscrits en recerca de feina al SOA –s’elimina el requisit d’estar inscrit durant un mínim de 45 dies per accedir als programes d’ocupabilitat– i que no hagin rebutjat cap oferta proposada pel Servei en els tres mesos anteriors.

Pel que fa als oferents d’ocupació que es poden acollir al programa, es determinen els següents: l’Administració General, l’Administració de Justícia, el Consell General, les entitats parapúbliques, les societats públiques, les entitats socials sense afany de lucre – que fan treballs per a la inclusió social o laboral de les persones al Principat – i les empreses d’inclusió sociolaboral. L’oferent d’ocupació ha de presentar al SOA una oferta de treball específica per al programa, acompanyada d’un informe justificatiu del projecte que pensa portar a terme i de la necessitat dels llocs de treball a cobrir.

En el marc d’aquest programa, el Govern es fa càrrec de les retribucions mensuals, equivalents al salari mínim, de les persones contractades amb la retenció prèvia del percentatge de cotització a càrrec d’aquesta persona, i el pagament de la part empresarial de cotització a la CASS durant la durada del contracte. Quan la jornada de treball sigui inferior a quaranta hores de treball setmanal, la retribució és proporcional a les hores treballades, si bé la cotització a la CASS s’efectuarà pel salari mínim.

En el cas dels contractats a l’Administració General i a l’Administració de la Justícia, el Govern satisfarà directament, a través de SOA, la prestació salarial. Per als treballadors del Consell General, entitats parapúbliques, societats públiques, entitats socials sense afany de lucre i empreses d’inclusió sociolaboral, el pagament es farà en forma de subvenció a aquests organismes per mensualitats completes i pel mateix import del salari dels seus contractats a través del programa.

El pla de millora d’ocupabilitat, que s’haurà de sumar al pla pel sector privat que també s’està elaborant en paral·lel, entrarà en funcionament des de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i té vigència fins al 31 de desembre del 2020.

Nou espai per fer modificacions en línia en les STCT i RJL

D’altra banda, el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa ha desenvolupat un espai a la pàgina web del Departament de Treball i Ocupació ( https://www.treball.ad/), que estarà disponible en les pròximes hores, perquè els empresaris puguin fer modificacions en els programes de suspensió temporal del contracte de treball (STCT) o en la reducció de la jornada laboral (RJL) als quals estiguin acollits. Així doncs, des de la mateixa web es podrà informar a l’Administració de les dades i aquestes es podran validar de manera més àgil. A més, aquesta via permetrà evitar errors com per exemple a l’hora de complimentar els formularis.