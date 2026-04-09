A l’alça les importacions de béns, al març, i retrocés en les exportacions

Les importacions de béns durant el mes de març de 2026 han sumat 177,73 milions d’euros, amb una variació percentual del +12,0% respecte al mes de març de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és del +18,1%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 16,55 milions d’euros, amb una variació percentual del -11,9% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 2.001,04 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +7,3% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +9,0% respecte al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 196,82 milions d’euros, amb un augment del +0,8%.