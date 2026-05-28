S’atorguen les subvencions culturals per un total de 250.000 euros a 84 projectes

El Govern ha aprovat l’adjudicació de les subvencions culturals per a projectes que es desenvolupen l’any 2026. L’objectiu del paquet d’ajuts, per un valor total de 250.000 euros, és permetre al teixit cultural del país impulsar i emprendre projectes durant aquest any per a seguir dinamitzant el sector. Un cop tancat el període de presentació de sol·licituds, s’han rebut un total de 104 demandes, de les quals 84 han estat valorades positivament (80,77% del total presentat), inclòs l’ajut a la creació literària. Mentre que 20 han estat desestimades per la comissió tècnica per diversos motius (manca de documentació requerida completada o per no poder assegurar la viabilitat econòmica del projecte, entre altres).
Les xifres continuen dibuixant un alt nivell de concurrència i de projectes presentats, mantenint el nombre de projectes presentats l’any 2025, la qual cosa demostra la bona salut del teixit cultural del Principat.
Les subvencions atorgades per l’Àrea d’Acció Cultural del Departament de Promoció Cultural del Ministeri han seguit els criteris tècnics fixats al plec de bases i es reparteixen de la següent manera segons modalitats:
- 25 per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música.
- 17 per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals.
- 25 per a activitats literàries i projectes editorials, l’ajut a la creació literària, i a la traducció a altres llengües d’obres andorranes de literatura i pensament.
- 3 per a projectes de divulgació cultural i activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional.
- 4 per a projectes culturals impulsats pels mitjans de comunicació privats.
- 10 per a la promoció exterior de les arts visuals i les arts escèniques.