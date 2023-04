Neix “ilú”, la nova marca d’i&i Serveis coincidint amb Sant Jordi

Roses d’ilú, la nova marca d’i&i Serveis per Sant Jordi (FPNSM)

“Ilú” és el nom de la nova marca d’articles artesanals i personalitzats d’i&i Serveis, l’empresa d’inclusió sociolaboral de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM). Aquesta denominació -fàcil de llegir i de recordar- fa referència a la frase “I love you” i al nom d’i&i Serveis – il·lusió i inclusió –.

Aquesta nova línia comercial -que s’estrenarà per Sant Jordi- posa en valor la il·lusió i implicació de les persones que treballen en aquest servei, i també la professionalització creixent d’una empresa que consolida la seva trajectòria i amplia la seva gamma de productes i serveis.

L’avançament del nou catàleg inclou roses de fusta i de pelfa, polseres i punts de llibre fets a mà, exclusius per a l’ocasió, amb els colors de la bandera andorrana. Cada producte compta amb un embolcall fet de cartó o paper, ja que són productes que aposten per la sostenibilitat i la cura del medi ambient.

Dolors Martínez, la directora de l’àrea sociolaboral de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, ha explicat que els productes generats sota la marca d’”ilú”, “estan adreçats a les empreses que volen crear marxandatge o regals corporatius per als seus treballadors i clients, que vulguin respondre a la responsabilitat social corporativa, sostenibilitat i a la inclusió sociolaboral.”

Tots els productes artesanals d’ilú es podran adquirir en establiments col·laboradors, així com a la botiga d’i&i Serveis, situada a Sant Julià de Lòria, i en diferents fires i esdeveniments socials i culturals del país.

El 23 d’abril també seran presents a la Fira de Sant Jordi que tindrà lloc a la parròquia laurediana.

Properament, el catàleg de productes d’ilú s’anirà ampliant, oferint noves propostes i productes.





Des de la creació d’articles a Xeridell, fins al naixement de la marca “ilú”

Tradicionalment, el Servei Ocupacional Xeridell realitzava alguns productes per Nadal i Sant Jordi, que després es venien a les fires amb el nom propi del servei. Es tractava d’una activitat laboral que s’emmarcava dins de les activitats ocupacionals del servei, amb una producció molt limitada i amb la finalitat de treballar habilitats personals, socials i laborals, en la que col·laboraven diferents persones amb discapacitat, d’acord amb les seves preferències i competències.

L’any 2019 es va crear com a tal i&i Serveis, l’empresa d’inclusió sociolaboral de l’FPNSM, sent la creació d’articles promocionals i de regal una de les línies principals del negoci.

Finalment, amb la compra d’un plòter làser fa un any, va permetre a i&i Serveis generar articles diferents amb materials nous i amb un abast de producció més gran. Des d’aquell moment calia crear una marca pròpia, amb uns valors que feien d’aquests articles, uns productes únics i especials. És per això que aquest any ha nascut la nova marca d’articles promocionals i de regal, “ilú”.