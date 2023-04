A Escaldes, la plaça Coprínceps acollirà la fira de Sant Jordi

Díptic amb motiu de la diada de Sant Jordi a Escaldes (comuee)

Un any més, la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany es converteix en l’epicentre de la diada de Sant Jordi a la parròquia. En aquesta ubicació es concentraran la major part de les activitats que hi ha programades per a aquest diumenge, 23 d’abril, que donaran el tret de sortida a les 10 hores i no tancaran fins a les 19:30 hores.

En tota la plaça hi haurà diferents espais on es vendran llibres, flors i artesania, però en la mateixa ubicació es realitzaran diferents activitats, com ara, els tallers per a famílies i el racó de lectura, que tindran lloc de les 11 a les 13 hores i de les 16 a les 19 hores.

També hi haurà espai per a espectacles, com el que protagonitzarà Emma Regada amb “Pell de rosa”. A través d’aquesta performance, l’artista explicarà com és la vida d’una rosa. Emma Regada donarà la seva visió particular de què sent un rosa, quin poder de seducció se li atribueix i quins símbols s’amaguen darrere la rosa. Un espectacle que tindrà lloc a la plaça Coprínceps, a les 12:30 hores i que anirà seguit del lliurament de premis del 22è taller-concurs de punts de llibre de Sant Jordi 2023, amb la presència de Santa Jordina i del drac.

A les 17:30 hores, els més petits de la família tindran una cita amb “Bunji, la petita coala”, un espectacle de titelles que anirà a càrrec de la companyia Festuc Teatre (en cas de mal temps, l’espectacle es realitzarà a la Sala d’actes del Comú).

A partir de les 16:30 hores es donarà pas a la signatura de llibres amb la presència dels escriptors del país. La fira de Sant Jordi es clourà a les 19:30 hores.

El cònsol menor, Quim Dolsa, ha recordat que per al Comú d’Escaldes-Engordany la cultura és una prioritat. “Una societat sense cultura no va enlloc”, ha dit al mateix temps que ha remarcat la seva importància en els temps convulsos que s’estan vivint.

En el mateix sentit, el conseller de Vida Cultura, Valentí Closa, ha exposat que l’objectiu de les activitats organitzades pel Comú d’Escaldes-Engordany amb motiu de Sant Jordi és afavorir “que la gent faci l’acte íntim de llegir”. Tot això parteix del convenciment que “la cultura és motor de canvi i de cohesió social”.