La plaça del Poble acull aquest diumenge la festa de Sant Jordi a Andorra la Vella

Andorra la Vella torna a celebrar aquest diumenge, 23 d’abril, la festa de Sant Jordi amb activitats populars al voltant de la literatura i les roses. La jornada se celebrarà de nou a la plaça del Poble, després que l’any passat es va haver de fer sota cobert, al Centre de Congressos, a causa de la pluja. En aquesta edició, la fira de Sant Jordi comptarà amb 46 parades de llibres, roses i d’artesania i manualitats relacionades amb Sant Jordi, 3 més que l’any passat, en un espai que s’ambientarà amb decoració relacionada amb la festivitat. Per a celebrar la jornada, també es decorarà la façana de la Casa comuna.

De la quarantena llarga de parades que hi participaran, n’hi haurà 24 dedicades a la venda de llibres (nous, de segona mà i autoeditats), 18 a les roses, 3 d’artesania i manualitats relacionades amb Sant Jordi i 1 a la signatura de llibres per part de 17 autors del país, que seran a la plaça del Poble entre les 12 i les 14 hores. Aquest any, novament, totes les persones que comprin llibres a les parades de la plaça rebran un tiquet regal per a un exemplar de l’obra Andorra la Vella, el batec d’un poble vist per Valentí Claverol, que va editar el Comú l’any 2021 i que fa un repàs de la història de la parròquia a través d’imatges del fotògraf i textos de Carme Soler.

La fira del llibre i la rosa estarà oberta entre les 10 i les 20 hores i al llarg de la jornada s’han organitzat activitats culturals per a tots els públics. Així doncs, a partir de les 12 hores tindrà lloc la inauguració oficial amb la visita de les autoritats; a les 13 hores hi haurà la representació de l’espectacle infantil i familiar Una maleta de contes: la llegenda de Sant Jordi de veritat, amb La Moixera i Líquid Dansa; i a les 17 hores una actuació musical a càrrec d’Odara quartet.

Durant tot el dia la Biblioteca pública del Govern organitza novament el Nascuts per llegir, una activitat per a promoure la literatura entre els més menuts i adreçada als infants de 0 a 3 anys.

Al llarg d’aquesta setmana, a més, es duen a terme diverses activitats culturals relacionades amb la festa del llibre. Des d’avui dilluns i fins divendres, entre les 8 i les 15 hores, el vestíbul del Centre cultural La Llacuna acull un correllibre impulsat pel Club de lectura de la gent gran d’Andorra la Vella i que convida tothom a cedir i a emportar-se llibres de manera lliure.

La tarda del dissabte 22 d’abril, a partir de les 16 hores, el Centre de Congressos serà l’escenari de la festa de Sant Jordi que el Comú organitza per a la gent gran i en la qual hi haurà berenar, ball i repartiment de llibres i roses per als presents. Els interessats a assistir-hi poden recollir els seus tiquets gratuïts a la Casa pairal d’Andorra la Vella, a la plaça del Poble, o a L’Enclau, a Santa Coloma, al llarg de la setmana.





Activitats complementàries a la festa del dia 23

D’altra banda, aquest divendres, a les 20 hores, se celebrarà el lliurament de premis del 26è concurs de Poesia Miquel Martí i Pol, i a les 20.30 h tindrà lloc l’espectacle bilingüe de jazz poètic amb Patrice & Pierre Soletti i Teresa Colom (en col·laboració amb l’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège i l’Ambaixada de França a Andorra). L’activitat, organitzada pel Govern d’Andorra, es farà a l’Audtori Nacional d’Ordino.

