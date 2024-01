MyInvestor compra Helloteca, plataforma digital de tramitació d’hipoteques

Carlos Aso, vicepresident executiu de MyInvestor (Andorran Banking)

MyInvestor, el neobanc participat pel Grup Andbank, AXA, El Corte Inglés i diversos family office, ha adquirit una participació majoritària a Helloteca, la plataforma digital de tramitació i gestió d’hipoteques. L’operació està subjecta a l’aprovació de l’AFA. Helloteca presta servei als clients interessats a contractar una hipoteca, acompanyant-los al llarg de tot el procés per a garantir-los la contractació del préstec en millors condicions. Realitza un estudi de viabilitat i condicions preliminars i, a partir d’aquí, es posa en contacte amb les principals entitats d’Espanya per a buscar la millor opció per al client.

Així, a partir d’ara MyInvestor no només comercialitzarà les seves hipoteques, sinó que ajudarà els seus clients a trobar el préstec més avantatjós del mercat adaptat al seu perfil i necessitats. Només caldrà que el client ompli un formulari simulant la hipoteca que necessita i algunes dades personals i MyInvestor i Helloteca realitzaran un estudi de viabilitat que podrà concloure amb la contractació d’una hipoteca a MyInvestor o a qualsevol altre banc.

Amb aquesta operació, el neobanc confirma la seva decidida aposta per a oferir als seus clients els millors productes del mercat, ja sigui en l’àmbit de la inversió com feia fins ara, o en l’àmbit hipotecari, com comença a fer en virtut d’aquest acord.

El concepte d’arquitectura oberta, fins ara aplicat exclusivament als fons d’inversió (suposa la venda de fons propis i d’altres firmes), començarà a aplicar-se al negoci hipotecari per primera vegada en el mercat espanyol. La consultora BIP ha assessorat a MyInvestor en la transacció.

“Volem que els nostres clients signin la hipoteca que més els convingui, sigui en l’entitat que sigui. Aquesta operació evidencia que MyInvestor cerca posar al client veritablement en el centre”, explica Carlos Aso, vicepresident executiu de MyInvestor.

Per part seva, Juan Pablo Caturini, fundador i CEO de Helloteca, assenyala que “l’aliança amb MyInvestor és inèdita i confirma que existeix una nova manera de fer banca en la qual tots guanyen”. Subratlla que “gràcies a MyInvestor es dinamitzarà el negoci de Helloteca i, per extensió, dels 15 bancs amb els quals té acords”.





Sobre MyInvestor

MyInvestor és un neobanc recolzat pel Grup Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España i diversos ‘family office’. Està supervisat pel Banc d’Espanya i per la CNMV i adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits. Amb un volum de negoci de més de 4.000 milions d’euros, és la major fintech d’Espanya i ofereix tota la gamma de serveis bancaris: compte, targetes, productes d’inversió -carteres de gestió automatitzada (roboadvisor), fons, accions, ETF, plans, crowfunding-, hipoteques, crèdits per a invertir i consum i assegurances.





Sobre Helloteca

Helloteca és una plataforma digital de tramitació i gestió d’hipoteques. La seva missió és ajudar els seus clients a trobar el millor préstec en les millors condicions. Compta amb acords amb 15 entitats financeres i, des de la seva fundació el 2018, ha intervingut en la signatura de milers hipoteques. Inscrita en el Registre d’Intermediaris de Crèdit del Banc d’Espanya, s’ha convertit en una de les hipotech de referència a Espanya.