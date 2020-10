Superfície

11.313 Km2.

Habitants

La regió de Múrcia compta amb una població de vora un milió i mig d’habitants.

Densitat de població

128 habitants / Km2. Múrcia i Cartagena reuneixen pràcticament el 50% del total dels habitants de la comunitat, constatant un evident contrast entre les dues ciutats més importants i la resta de poblacions murcianes.

Geografia

Múrcia destaca per tenir una gran diversitat de paisatges, donat els contrastos existents entre l’estiu i l’hivern i també degut als diferents nivells

d’ocupació humana. Ha estat precisament l’acció humana que ha contribuït als processos de desertització que pateix el territori murcià.

Clima

La regió murciana té un clima mediterrani, que es caracteritza pels hiverns suaus i pels estius secs, amb accentuada tendència a l’aridesa. La pluja fa acte de presència especialment durant la tardor i la primavera. Les temperatures mitjanes anuals se situen al voltant dels 17 graus centígrads.

Cuina

És típic a la comunitat murciana l’elaboració d’un plat anomenat “Pipirrana”, el component principal del qual és el bacallà.

La comunitat autònoma de Múrcia està situada en l’extrem sud-oriental de la Península Ibèrica, tocant a la mar Mediterrània. Limita a l’oest amb Andalusia, al nord amb Castella la Manxa i a l’est amb València.

La comunitat murciana destaca per la seva producció agrícola. Els principals cultius són els cítrics, els productes hortícoles i els fruiters.

La ciutat de Múrcia conserva un nucli antic medieval molt interessant, concentrat en els carrers de la Platería i de la Trapería on hi ha, a més a més, els monuments artístics principals. De fet, Múrcia va conservar el seu caràcter medieval fins ben entrat el segle XIX, quan va començar l’expansió urbana.

Possiblement, l’edifici més important de Múrcia és la Catedral, imponent monument d’estil gòtic (1394-1465), amb la façana principal barroca (1736-54). També es destacable el Convent de Santa Clara (segle XIII); l’església de San Esteban, d’estil renaixentista; l’església de San Juan de Dios i de la Merced, barroques; l’Edifici de l’Audiència (segle XVI) i el Palau Episcopal (segle XVIII). Una altra de les grans ciutats murcianes és Cartagena. Va ser fundada per Àsdrubal el 228 abans de Crist, essent base dels cartaginesos a Hispania. Convertida en ciutat romana, es passà a dir Cartago Nova. Va patir l’arribada dels vàndals i dels gots per, posteriorment, passar a mans del domini àrab. Posteriorment, va ser conquerida per Jaume I.

Actualment, Cartagena és un important centre industrial i cap de la zona marítima de la Mediterrània, gràcies al seu port militar.

D’interès en aquesta ciutat podem trobar diverses restes de l’època romana i l’església romànico-gòtica de Santa Maria la Vieja. També és molt interessant el castell de la Concepción, des del qual es té una bonica panoràmica de Cartagena.

Un altre centre d’interès turístic és Almansa, on es poden trobar restes romanes, les pintures rupestres prehistòriques d’Alpera i el Palau dels comtes de Cirat. A la localitat de Lorca destaca el Castell, amb dues torres del segle XIII. També podem mencionar les esglésies de Santiago, del Rosario i els palays de Alburquerque i de San Pérez del Pulgar.

