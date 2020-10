Els drons repartidors més a prop que mai

Els drons, que en la seva definició essencial són objectes voladors no tripulats, fa molts anys que existeixen. Però no va ser fins fa aproximadament una dècada que aquests artefactes van començar a tenir una rellevància central en les nostres societats.

Avui dia, no existeixen legislacions per a regular l’espai aeri no tripulat, ja que la majoria de drons s’empren en la indústria militar i com a càmeres d’enregistrament aeri. Són poques utilitats per a una tecnologia que té un enorme potencial. Tanmateix, això pot canviar gràcies als canvis legislatius que ha efectuat el Govern dels Estats Units pressionat per Amazon que des de 2013 baralla per a aconseguir que les autoritats deixin a l’empresa repartir els seus paquets mitjançant aquesta tecnologia.

Segons informa eldiario.es Amazon seria la primera companyia que aconsegueix l’autorització per a dur a terme enviaments per tot el país. Anteriorment altres empreses com Wing de Google havien estat autoritzades a realitzar proves pilot en estats puntuals dels Estats Units. Sigui com sigui, la veritat és que la nova legislació té límits. Els enviaments realitzats per Amazon només podran efectuar-se si són de menys de dos quilòmetres i sempre que la zona que el dron travessi sigui de baixa densitat. Això xoca amb el progrés tècnic al qual ha arribat Amazon amb els seus prototips. Segons l’empresa, actualment els seus drons tenen capacitat de repartir paquets a 25 quilòmetres a la rodona en menys de mitja hora.

I mentre això succeeix als Estats Units, a Europa haurem d’esperar per a veure drons repartint paquets. No serà fins a gener de 2021 quan, segons l’Agència de Seguretat Aèria (AESA), entri en vigor el nou reglament europeu sobre drons en el qual “l’ús de drons per al transport complint una sèrie de requisits” estarà permès.

Per Tecnonews