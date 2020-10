Fes el que t’agrada

Voldria dedicar aquest article al meu fill. Ell m’ha inspirat a escriure-ho. Aprofito també per a felicitar-lo; el seu aniversari és aquest mes. M’ha inspirat perquè en ell he vist una persona que s’ha esforçat i molt per a treure’s l’ESO.

No es trobava motivat, no li agradava estudiar. Bàsicament perquè ell havia de fer el doble d’hores que la resta per a tirar endavant els seus estudis. No sé si influeix la sort, però la seva data de naixement sempre ha fet que sigui dels petits de la classe. La resta començava el curs amb un any més que ell.

Encara així no va defallir. Li agradés o no va seguir endavant. Sabia que havia de fer-ho, que era imprescindible aprovar l’ESO.

Una vegada finalitzada amb èxit: I ara què? Ara pots estudiar el que vulguis. Doncs m’agrada la fotografia. Al setembre he iniciat un mòdul professional de fotografia i vídeo. Ara que fa el que li agrada, se’l veu feliç, se’l sent feliç. Se sent més capaç. Va content cada dia a l’institut. Li ha canviat la vida per complet.

Si hi ha una lliçó que puguem aprendre tots d’això és que quan fas el que t’agrada, no suposa un esforç. No sempre en la vida podem triar. En el seu cas ha hagut de fer l’ESO per a arribar on volia.

Per a aquells que som ja adults pensem que preparar-nos per a arribar on volem no és més que part del premi.

