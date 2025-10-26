Muntatge teatral, a la Seu, per a reivindicar l’obra de Josep Zulueta

L’Associació Nus Teatre per les Arts Escèniques al Pirineu, entitat de nova creació, està treballant en el muntatge escènic “L’home de la Torre del Peu”, basat en l’obra de Josep Zulueta (1858-1925), fundador de la Cooperativa Cadí, coincidint amb el centenari de la seva mort. L’espectacle teatral es troba actualment en la fase d’assajos, mentre que l’estrena està prevista el 27 de novembre a la Sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell. Posteriorment, se’n farà cinc funcions més.
“L’home de la Torre del Peu” és una obra de creació pròpia, amb text de l’escriptor Isidre Domenjó i del director i actor de teatre Pere Tomàs. El títol de l’espectacle fa referència a la finca coneguda com la Torre del Peu, situada al terme de la Seu d’Urgell, que Zulueta va comprar l’any 1892 per a convertir-la en una granja experimental de la maquinària agrícola que ell mateix va inventar i patentar.
La trama de l’obra gira entorn d’una família pagesa de la Seu que es troba en la disjuntiva d’abraçar el moviment cooperatiu i la compra de vaques de llet, tal com promou Zulueta, o bé vendre la terra i emigrar a Amèrica. L’obra vol reflectir en aquests personatges de ficció la realitat de la societat urgellenca —i, per extensió, pirinenca— de l’època.
Equip artístic professional
El muntatge escènic és de caràcter professional, amb un equip artístic encapçalat per Pere Tomàs com a director i format per cinc actors, a més dels responsables de música, il·luminació i vestuari. El repartiment el componen Jonathan Jiménez (Josep Zulueta), Pol Jové (Ferran Zulueta), Pere Tomàs (Àngel), Raquel Torrent (Cinta) i Toni Zamora (Sisco). Enda Joyce és l’autor de la música original, mentre que la il·luminació anirà a càrrec d’Eloi Pla i el vestuari serà de Carme Rovira. La representació també compta amb Carles Gascón, autor de la biografia de Josep Zulueta, com a assessor històric.
L’espectacle s’ha concebut de petit format, amb un aforament màxim de 70 espectadors per sessió. Per a aconseguir aquest ambient íntim, s’adequarà la sala de Sant Domènec amb la inversió de la seva orientació, de tal manera que l’escenari s’ubicarà gairebé a peu pla al centre de la nau, mentre que els espectadors ocuparan part de l’absis en una posició elevada respecte als actors.
“L’home de la Torre del Peu” compta amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i la Cooperativa Cadí.