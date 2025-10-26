Campanya de micromecenatge per a publicar l’obra “Un llibre per entendre el bosc”, de Mar Pallarès

L’editorial urgellenca Edicions Salòria ha posat en marxa una col·laboració amb l’enginyera forestal, Mar Pallarès, per a fer una campanya de micromecenatge que permeti publicar l’obra titulada Un llibre per entendre el bosc. Aquesta publicació vol tenir un caràcter divulgatiu, amb jocs destinats a adults que volen aprendre com funcionen els boscos, conèixer dades i curiositats de la natura de l’entorn o “posar a prova el seu coneixement d’una manera lúdica i original”.
El llibre, que està destinat al públic general, proposa un passeig pels boscos de tot el món, però amb especial atenció als de Catalunya. Alhora, aprofundeix en temes actuals com el canvi climàtic, els incendis forestals i la conservació de la biodiversitat. L’edició de l’obra iniciarà la nova Col·lecció ForestQuiz. L’autora, Mar Pallarès, treballa al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) en projectes de recerca i transferència en l’àmbit nacional i internacional.
Els participants a la campanya de micromecenatge obtindran un exemplar del llibre i d’altres “recompenses úniques”. L’acció ha començat aquest dimarts i s’allargarà durant 40 dies; és a dir, fins a final de novembre.