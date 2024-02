Mundials júnior: Andorra cau en vuitens de final del Team Parallel

Clàudia Garcia, al supergegant de dimecres. Foto: Nils Louna / Agence Zoom

Jornada nocturna i espectacular als Campionats del Món júnior d’esquí alpí de França, on avui dijous Les Gets ha acollit el Team Parallel amb la presència de tot l’equip andorrà. Jordina Caminal, Pere Cornella, Clàudia Garcia i Àlvar Calvo han competit a vuitens de final contra França, que ha acabat superant els andorrans.

El format paral·lel enfrontava en un gegant més curt de l’habitual a andorrans contra francesos. A la primera confrontació, Caminal s’ha enfrontat a la francesa June Brand, la qual s’ha imposat per +0.49 respecte a l’andorrana. A la segona, Pere Cornella feia +0.92 respecte al seu rival francès, Leo Coppel, mentre que Clàudia Garcia, que perdia una porta, s’enfrontava a Annabel Jallat, i Àlvar Calvo, que ha caigut en un dels revolts, corria contra el francès Leo Avocat.

Amb això, Andorra finalitzava la seva participació al Team Parallel dels Mundials, en un ambient de gran cita esportiva amb una pista on es respirava tota l’emoció de la lluita en paral·lel.

Roger Vidosa, director d’alpí de la FAE: “En un paral·lel pots guanyar o no perquè és molt particular, però està clar que sobre el paper hi havia candidats millors que els nostres, però nosaltres realment ens ho creiem, que podíem passar l’eliminatòria, i no ha sigut així, però s’ho han lluitat”.

Demà divendres, últim dia per a l’equip femení, que competirà al gegant amb Caminal i Garcia, mentre que Àlvar Calvo serà el representant masculí al gegant.