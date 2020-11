Mudances amb mascotes

Una mudança pot ser estressant i igual de traumàtic per a les mascotes. Per això, convé planificar una mudança que resulti còmoda per a la vostra mascota.

• Demaneu al veterinari algun sedant per a l’animal.

• Feu una llista de les coses de la mascota que necessitareu durant el camí.

• Amb freqüència els animals són l’últim en què pensem durant la mudança, la qual cosa pot ocasionar que sentin més estrès. Feu algunes pauses per jugar amb la vostra mascota.

• És comú que no vulguin menjar; per això és important que els doneu un tracte especial i el seu menjar preferit. Intenteu mantenir la rutina normal: alimenteu i passegeu la vostra mascota a la mateixa hora que ho faríeu normalment.

• Quan arribeu a la nova llar, reviseu que no hi hagi pintura fresca, serradures, vidres trencats, cables pelats… Quan comproveu que el lloc és segur podeu alliberar la vostra mascota de la cistella de transport o la corretja.

• Deixeu que s’acostumi a la seva nova llar i poseu al seu abast els seus articles familiars, com el llitet i les joguines.

• Dediqueu-li temps perquè vegi la casa nova com un lloc positiu.

• Si porta microxip, assegureu-vos d’actualitzar la informació.

Font: es.wikihow.com