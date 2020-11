Títol: Mujer (Kadin)

Durada: 42 min.

Gènere: Drama, família

Direcció: Hande Altaylı

Intèrprets: Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar

Temporades: 3 Capítols: 83

Sinòpsi:

Mujer (Kadin), és un drama centrat en la dona, l’amor i la supervivència. La protagonista, Bahar, és una jove vídua amb dos fills. Bahar va tenir una infància dura, doncs va perdre als seus pares quan tenia 8 anys i, després, als seus avis. En el moment més dur d’existència, s’enamora de Sarp, amb qui més tard es casarà i tindrà dos fills: Nissan i Doruk.

Sarp mor i deixa un buit en Bahar que no sap com omplir. La protagonista haurà d’aprendre a viure amb aquest buit ja que no està preparada per omplir-lo amb un altre amor.