Motorista ferit en un sinistre a la rotonda de Prat Salit

Aquest passat dilluns, a la tarda, va tenir lloc un accident de circulació, el qual es va localitzar a la rotonda de Prat Salit, a l’avinguda de Salou, a la parròquia d’Andorra la Vella, saldant-se amb el balanç d’una persona ferida. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del sinistre de trànsit instants després d’un quart de set de la tarda.
Segons informen fonts policials, l’incident viari tan sols va tenir un únic vehicle implicat. Es tracta d’una motocicleta amb matrícula del Principat d’Andorra. El conductor de la moto, un home veí de les valls, de 38 anys, va resultar ferir en el succés.