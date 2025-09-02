Frank Porté segueix guanyant experiència a la Porsche Mobil 1 Supercup

El pilot del Principat, Frank Porté, va afrontar un cap de setmana ple d’aprenentatges al desafiador circuit de Zandvoort. Tot i que els resultats no van reflectir el seu esforç i dedicació, l’experiència li va permetre identificar aspectes clau per a continuar creixent en la temporada. En els entrenaments, Porté va treballar intensament per a adaptar-se de nou al cotxe i a les condicions de pista, aconseguint completar diverses voltes que van aportar informació valuosa per a l’equip.
La classificació va presentar un repte addicional a causa d’un inconvenient en l’estratègia de combustible, totalment aliè al pilot, fet que va condicionar la seva posició de sortida. Malgrat això, Porté va aconseguir tancar una volta competitiva i va mantenir una actitud positiva de cara a la cursa.
Durant la competició, sortint des de l’última posició en una exigent Copa Monomarca Porsche, Frank va aconseguir recuperar diverses posicions en les primeres voltes i demostrar capacitat de lluita enmig del trànsit. Un incident li va ocasionar danys a l’splitter davanter, cosa que va limitar el rendiment del cotxe. Tot i així, el pilot va aconseguir completar la cursa, sumant quilòmetres valuosos i reforçant la seva experiència en un traçat tan tècnic i competitiu com Zandvoort.
Amb aquest pas per Zandvoort, Frank Porté i el seu equip reforcen el seu compromís amb la millora contínua i s’enfoquen amb il·lusió a afrontar les últimes proves de la temporada.
Les declaracions
“Va ser un cap de setmana de molt aprenentatge. Tot i que no vam aconseguir el resultat que esperàvem, cada volta en pista ens ajuda a millorar i a estar més preparats per al que vindrà. Estic convençut que tota aquesta feina donarà fruits en les pròximes curses.” Frank Porté, pilot.