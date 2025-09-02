Frank Porté segueix guanyant experiència a la Porsche Mobil 1 Supercup

By:
On:
In: Esports
Frank Porté pilotant el seu Porsche. Foto: Cedida
Frank Porté pilotant el seu Porsche. Foto: Cedida

El pilot del Principat, Frank Porté, va afrontar un cap de setmana ple d’aprenentatges al desafiador circuit de Zandvoort. Tot i que els resultats no van reflectir el seu esforç i dedicació, l’experiència li va permetre identificar aspectes clau per a continuar creixent en la temporada. En els entrenaments, Porté va treballar intensament per a adaptar-se de nou al cotxe i a les condicions de pista, aconseguint completar diverses voltes que van aportar informació valuosa per a l’equip.

La classificació va presentar un repte addicional a causa d’un inconvenient en l’estratègia de combustible, totalment aliè al pilot, fet que va condicionar la seva posició de sortida. Malgrat això, Porté va aconseguir tancar una volta competitiva i va mantenir una actitud positiva de cara a la cursa.

Durant la competició, sortint des de l’última posició en una exigent Copa Monomarca Porsche, Frank va aconseguir recuperar diverses posicions en les primeres voltes i demostrar capacitat de lluita enmig del trànsit. Un incident li va ocasionar danys a l’splitter davanter, cosa que va limitar el rendiment del cotxe. Tot i així, el pilot va aconseguir completar la cursa, sumant quilòmetres valuosos i reforçant la seva experiència en un traçat tan tècnic i competitiu com Zandvoort.

Amb aquest pas per Zandvoort, Frank Porté i el seu equip reforcen el seu compromís amb la millora contínua i s’enfoquen amb il·lusió a afrontar les últimes proves de la temporada.



Les declaracions

“Va ser un cap de setmana de molt aprenentatge. Tot i que no vam aconseguir el resultat que esperàvem, cada volta en pista ens ajuda a millorar i a estar més preparats per al que vindrà. Estic convençut que tota aquesta feina donarà fruits en les pròximes curses.” Frank Porté, pilot.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]