Un error de previsió és el causant del retard dels passaports

Una errada en la previsió del Govern sobre les necessitats a tres anys vista va motivar el retard en l’emissió de passaports, segons apunta la ministra de Justícia i Interior en resposta a una pregunta d’Andorra Endavant. Segons Ester Molné, quan l’any 2022 es va signar el contracte amb una l’UTE adjudicatària del concurs per a l’elaboració i personalització de passaports, es va fer una comanda de 20.000 llibrets, la gran majoria per a passaports ordinaris i la resta, per a diplomàtics. La previsió era l’emissió d’uns 4.000 cada any, el que cobria les necessitats fins al 2027. Però en dos anys s’havien renovat o atorgat uns 15.700. Aquesta informació la publica el mitjà AndorraDifusió.
Tot i que el Govern va fer una comanda urgent de 12.000 llibres, el procés de subministrament és lent, atès que es tracta de documents que requereixen components específics. Davant la situació, es van adoptar mesures per a reduir el nombre de passaports emesos fins a tenir a punt els que s’havien demanat. A partir d’ara, segons apunta la ministra en la resposta escrita, s’informarà mensualment per escrit al ministeri de Justícia i Interior dels passaports emesos i de l’estoc restant.