Motor: el 9 de juny finalitza el termini per a inscriure’s a la Pujada Arinsal

El dijous, dia 9 de juny, ACA Esportiva tancarà el termini d’inscripció per a la Pujada Arinsal, quarta prova puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió i també per al campionat de la lliga automobilística ‘Occitanie Méditerranée’. Les inscripcions estan arribant a molt bon ritme a la seu d’ACA Esportiva, la qual cosa fa preveure una excel·lent llista de participants.

A més dels pilots equipats amb màquines que s’ajustin a la reglamentació del campionat francès en les seves categories Sport (Sèrie A, oberts) i Producció (Sèrie B, tancats), també es poden inscriure automòbils que no compleixin amb la normativa, els quals quedaran inclosos en la ‘Sèrie Nacional’, creada per l’Automòbil Club d’Andorra amb la finalitat que monoplaces, biplaces, GT, turismes o vehicles clàssics de qualsevol tipus puguin participar amb classificacions i premis específics per a ells.

El pilot que aconsegueixi el millor temps absolut de tots els participants serà premiat amb el prestigiós Trofeu Joan Vinyes, instituït en honor del que va ser destacat pilot andorrà de muntanya, patriarca d’una gran família automobilística i responsable en el seu moment de la comissió esportiva de l’ACA.