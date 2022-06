La policia iniciarà una campanya per controlar la ITV, l’ús del cinturó i del telèfon mòbil

Vetllar que els conductors respectin les normes de circulació i no cometin infraccions que poden suposar un perill per a la seguretat viària. Amb aquest objectiu, la policia desplegarà una campanya amb la intenció de comprovar que els vehicles hagin passat la corresponent inspecció tècnica (ITV), que conductors i acompanyats facin ús del cinturó de seguretat i, també, que no es manipuli el telèfon mòbil i altres aparells mentre es condueix.

Aquesta campanya s’iniciarà a les 7 del matí del dilluns dia 6 de juny i finalitzarà a les 7 de la tarda del dia 19 de juny. L’envelliment del parc mòbil del Principat implica que molts conductors, per diferents motius, decideixin no presentar-se a les revisions obligatòries de l’ITV. Aquest fet repercuteix directament en la seguretat de les persones que utilitzen aquests vehicles i de forma indirecta en la seguretat de tots els altres usuaris que comparteixen les vies públiques amb aquests vehicles, segons informa la policia.

Tenint en compte que es tracta d’una infracció que es constata de forma habitual, es vol fer èmfasi en la importància de passar de forma satisfactòria l’ITV. D’altra banda i vist que, a dia d’avui, es constata encara que hi ha usuaris de la via que ometen de forma intencionada la obligació de cordar-se el cinturó de seguretat, element de seguretat passiva i que té una incidència directa en la gravetat de les lesions en cas d’accident, la policia considera que s’ha d’incidir en aquest tipus d’infracció.

Finalment, també s’ha de tenir present que la utilització del telèfon mòbil durant la conducció continua sent una de les distraccions més freqüents al volant per part dels conductors i, per tant, també es vol posar l’atenció en aquest tipus d’infracció. És així que, el Departament de Policia, en el marc del pla d’actuació per tal de disminuir l’accidentalitat creu necessari iniciar la campanya.

Els articles de la Llei del Codi de la Circulació que es tindran en compte per a la realització d’aquesta campanya són els següents:

-Art. 4.8, conduir utilitzant qualsevol tipus de casc d’àudio o d’auricular connectat a aparells receptors o reproductors de so o altres dispositius que puguin pertorbar la capacitat de percepció acústica durant la conducció, o de forma no autoritzada.

-Art. 4.9, conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil, de navegadors o de qualsevol dispositiu incompatible amb l’atenció obligatòria permanent a la conducció.

-Art. 69.1, no fer ús, el conductor o els passatgers d’un vehicle, del cinturó de seguretat.

-Art. 69.4, no fer ús dels sistemes de retenció infantil quan sigui obligatori o no utilitzar un sistema de retenció infantil homologat o no adaptat al pes i a l’alçada de l’infant.

-Art. 99.1, no presentar-se a la ITV en el termini establert reglamentàriament.

-Art. 99.2, circular sense el distintiu de la ITV en vigència, per no haver-se presentat a les proves reglamentàries o per no haver-les superat.

-Art. 99.2, circular amb un vehicle sense haver superat la ITV i creï un perill greu per als conductors i els ocupants dels vehicle i la resta d’usuaris.

-Art. 99.2, circular amb un vehicle al que no s’ha permès la circulació per no superar la ITV, sense respectar l’excepció de circulació prevista reglamentàriament.

-Art. 99.5, circular sense el distintiu de la ITV, malgrat tenir-lo, o dur-lo situat en un lloc altre que el reglamentàriament previst.