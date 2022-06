La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet promou la compra de carn i peix amb tàpers

Amb l’objectiu de reduir els plàstics d’un sol ús, la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet iniciarà aquest dissabte, 4 de juny, una campanya informativa per informar a la ciutadania que la compra de carn i peix amb tàpers és una pràctica sostenible. Així, la Mancomunitat ha enviat una carta a totes les famílies urgellenques per fer-los saber que se’ls hi regala un joc de tres tàpers al punt informatiu que trobaran a la plaça de les Monges entre el 4 i l’11 de juny, de deu del matí a set de la tarda.

D’altra banda, els ciutadans que s’acostin al punt informatiu també tindran l’oportunitat d’adherir-se a la campanya “Qui recicla, guanya”. Recordem que des del passat mes de maig s’han començat a posar els contenidors intel·ligents al carrer, en els que el ciutadà es pot identificar amb el mòbil quan llença les escombraries. D’aquesta manera, aquelles famílies que reciclen de manera regular podran pagar fins a 60 € menys cada any en el rebut de les escombraries.

Comprar amb envasos reutilitzables ja és un dret

Fins ara, les peixateries i les carnisseries embolicaven sempre el peix i la carn amb un paper plastificat i una o dues bosses de plàstic. Tots aquests envasos es converteixen en residus quan el consumidor arriba a casa seva. A més, aquests envasos de plàstic són difícils de reciclar perquè estan bruts de restes del menjar que contenen.

Per la seva part, els consumidors que optaven per una alternativa més sostenible, com anar a comprar amb el seu tàper reutilitzable, podien topar amb la dificultat que l’establiment no ho acceptés per possibles problemes sanitaris. Per evitar això, recentment s’ha aprovat una modificació legal que garanteix al consumidor el seu dret a comprar amb envasos reutilitzables. Ara sempre es podrà anar a comprar portant des de casa un tàper per a la carn o el peix, una bossa de roba per a la fruita i verdura, un pot de vidre per a les llegums o fins i tot una ampolla per al suc de taronja.

Conseqüentment, la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet ha visitat totes les carnisseries i peixateries de la Seu d’Urgell per explicar-los els avantatges de fomentar la compra dels seus productes amb tapers, evitant els plàstics d’un sol ús. La majoria dels establiments s’han adherit a la campanya i informaran als seus clients de les avantatges de compra carn i peix amb tàpers.