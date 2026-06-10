Mor una de les impulsores per al sufragi femení, Angelina Mas

Ha mort Angelina Mas, una figura clau en la lluita pels drets de les dones i el sufragi femení, als 82 anys. D’Encamp, va integrar el moviment que va aconseguir que les dones poguessin votar al Principat, a la dècada del 1970. Empresària i emprenedora, Mas va destacar per la seva tasca en pro de la societat civil i en particular per la independència de les dones que va continuar amb la presidència a la CASS (Caixa Andorrana de la Seguretat Social) i l’impuls de l’Associació de Consumidors i Usuaris (ACU).
Tal com publica aquest dimecres RTVA, va desenvolupar una intensa tasca, filantròpica i social, com a membre de Càritas o Amida. També va estar lligada a l’esfera política com a militant en diferents formacions, entre elles el Partit Liberal.
L’any passat el Govern d’Andorra va condecorar-la amb l’Orde de Carlemany juntament amb la resta d’integrants del moviment per al sufragi femení. A més, Angelina Mas va ser membre del primer consell d’administració de l’ORTA, actual RTVA.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha volgut retre un homenatge a la seva memòria, destacant la seva qualitat humana i el paper fonamental que va exercir com a pionera en la defensa dels drets de les dones a Andorra, així com la seva rellevància com a empresària referent, traslladant el seu més sincer condol als familiars, amics i éssers estimats en aquests moments de dol.