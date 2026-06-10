Mor una de les impulsores per al sufragi femení, Angelina Mas

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Angelina Mas en l'homenatge que va rebre quan va ser condecorada amb l'Orde de Carlemany (RTVA)
Angelina Mas en l’homenatge que va rebre quan va ser condecorada amb l’Orde de Carlemany (RTVA)

Ha mort Angelina Mas, una figura clau en la lluita pels drets de les dones i el sufragi femení, als 82 anys. D’Encamp, va integrar el moviment que va aconseguir que les dones poguessin votar al Principat, a la dècada del 1970. Empresària i emprenedora, Mas va destacar per la seva tasca en pro de la societat civil i en particular per la independència de les dones que va continuar amb la presidència a la CASS (Caixa Andorrana de la Seguretat Social) i l’impuls de l’Associació de Consumidors i Usuaris (ACU). 

Tal com publica aquest dimecres RTVA, va desenvolupar una intensa tasca, filantròpica i social, com a membre de Càritas o Amida. També va estar lligada a l’esfera política com a militant en diferents formacions, entre elles el Partit Liberal.

L’any passat el Govern d’Andorra va condecorar-la amb l’Orde de Carlemany juntament amb la resta d’integrants del moviment per al sufragi femení. A més, Angelina Mas va ser membre del primer consell d’administració de l’ORTA, actual RTVA.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha volgut retre un homenatge a la seva memòria, destacant la seva qualitat humana i el paper fonamental que va exercir com a pionera en la defensa dels drets de les dones a Andorra, així com la seva rellevància com a empresària referent, traslladant el seu més sincer condol als familiars, amics i éssers estimats en aquests moments de dol.

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