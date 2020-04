L’accident va tenir lloc cap a les tres de la tarda entre la rotonda de la Dama de Gel i el centre comercial Illa Carlemany. Una furgoneta de repartiment va sortir de la via i va atropellar la vianant.

Els serveis d’emergència la van dur a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb politraumatismes i posteriorment es va decidir traslladar-la a l’hospital de Sant Pau.

El conductor de la furgoneta, un home de 41 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte inicial de lesions per imprudència que serà tipificat finalment com a delicte d’homicidi per imprudència. És encara en dependències policials a l’espera de passar a disposició judicial.