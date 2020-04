Vista la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 en el seu article 24 referent a la suspensió de terminis administratius, el Comú de Canillo informa que es posposa la publicació de diferents edictes per a la contractació de personal interí per a la temporada d’estiu.

No obstant, les persones que puguin estar interessades en formar part del concurs per a l’atorgament dels diferents llocs de treball poden informar-se dels requisits necessaris a través del departament de Recursos Humans enviant un correu electrònic a rrhh@canillo.ad o bé trucant al telèfon 622888.

Els llocs de treball a cobrir són:

un màxim de 7 treballadors públics interins com a operaris de camins i senders.

un màxim de 6 treballadors públics interins com a operaris de jardineria.

un màxim de 12 treballadors públics interins com a informadors turístics i un empleat de neteja i manteniment per a la Vall d’Incles.

un màxim de 12 treballadors públics interins com a monitors de lleure.

Amb aquesta iniciativa el Comú pretén mantenir les dates inicialment previstes d’incorporació de les persones seleccionades als seus llocs de treball, atès que al disposar prèviament de la informació sobre les persones que estiguin interessades en ocupar aquests llocs, i un cop estigui en disposició de publicar els edictes, escurçarà els terminis habituals des de que es publica l’edicte fins a l’adjudicació de cada lloc de treball.