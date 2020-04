El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha valorat com una “bona notícia” que el nombre de persones ingressades a l‘Hospital Nostra Senyora de Meritxell per la Covid-19 s’hagi reduit en 7, i se situi aquest divendres en 40 quan ahir n’hi havia 47.

Malgrat això, i veure en un “horitzó proper” l’obertura d’algunes activitats, Martínez Benazet ha lamentat la defunció produïda el passat dia 7 d’abril i que avui s’ha pogut atribuir al coronavirus, així com un nou ingrés a la Unitat de Cures Intensives després de cinc dies sense nous ingressos en aquesta àrea.

El titular de Salut ha repassat les dades epidemiològiques, que es concreten en un total de 601 afectats per la Covid-19, 504 dels quals actius. Hi ha 71 persones que es consideren curades després d’haver obtingut dos resultats negatius consecutius en un marge de 24-48 hores i 26 defuncions.

En relació a la taxa de letalitat que està tenint la malaltia a Andorra -el nombre de defuncions en relació al nombre de diagnosticats, el ministre de Salut ha exposat que se situa al voltant del 4%, similar a la que registren països com Irlanda, Dinamarca o Suïssa. Martínez Benazet ho atribueix a dos possibles factors: el primer, que Andorra al ser un país petit té una major capacitat per arribar a la base de la població infectada, és a dir, ha pogut confirmar casos més avall de la piràmide de contagis, que en d’altres països no han pogut arribar; i de l’altre, que s’ha pogut evitar el col·lapse del sistema sanitari i, especialment, de la UCI, que quan això passa fa que no es pugui atendre adequadament a les persones i per tant la mortalitat augmenti.

Respecte els ingressats a la UCI, Martínez Benazet ha explicat que n’hi ha 13 d’intubats i amb ventilació mecànica i que els altres tres només necessiten ventilació esporàdica, dos d’ells són pacients que han estat extubats en les darreres hores.

La situació al Centre Sociosanitari el Cedre

El ministre responsable de la cartera de Salut ha explicat que al Centre Sociosanitari el Cedre es troben 48 persones amb positiu per coronavirus, 19 dels quals procedents del centre Salita.

Preparant l’assaig clínic sobre la profilaxis de la hidroxicloroquina

D’altra banda, Martínez Benazet ha informat que aquesta setmana un equip de professionals andorrans ha rebut la formació per poder començar l’assaig clínic que es realitza conjuntament amb l’Hospital de Can Ruti i amb la direcció dels doctors Clotet i Mitjà que ha de servir per determinar si la hidroxicloroquina, tractament que s’està subministrant per combatre les infeccions de SARS-CoV-2, també pot servir com a tractament preventiu, que eviti el contagi. En aquest sentit, ja s’estan “preparant els elements operatius, que són molts, per començar a reportar casos”.