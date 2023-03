Mor als 79 anys, Joan Pubill, exalcalde de Cava (Alt Urgell)

Joan Pubill. Foto de Feliu Sirvent / Viure als Pirineus

Aquest divendres, 31 de març, ha mort a l’edat de 79 anys, Joan Pubill Altimir, qui va ser alcalde del municipi de Cava durant sis mandats consecutius, de 1983 a 2007, per Convergència i Unió. Pubill ha mort a la Seu d’Urgell, on residia des de feia uns anys. La missa funeral tindrà lloc aquest dissabte, 1 d’abril, a les 11 del matí, a l’església de Sant Martí d’Ansovell, poble d’on era fill. No hi haurà sala de vetlla.

Joan Pubill havia estat un dels alcaldes històrics de l’Alt Urgell i gaudia d’una gran admiració popular pel seu caràcter jovial i el seu tarannà conciliador. Conegut també com a Ponet, pel nom de casa, i pagès de professió, era un ferm defensor del patrimoni natural i un lluitador incansable per la millora dels serveis públics. Durant els seus mandats es van asfaltar els accessos als tres nuclis del municipi —Cava, Ansovell i el Querforadat—, a més de la millora dels serveis d’aigua potable i clavegueram. Va ser membre de la junta del Parc Natural del Cadí Moixeró.