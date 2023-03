L’aturen conduint a 185 km/h pel Pallars Jussà i comproven que mai ha tingut el permís

El cotxe conduït per l’home sense permís i a 185 km/h (Mossos d’Esquadra)

Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment a un conductor de 47 anys, com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat del trànsit. Els fets han passat avui divendres, 31 de març, durant un control de velocitat que agents de trànsit havien muntat a l’altura del punt quilomètric 80 de la carretera C-13, dins del terme municipal de Castell de Mur (Pallars Jussà).

Pels volts de les 13.15 hores, els mossos han detectat un vehicle que circulava a 185 km/h, en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. Un cop aturat el turisme, els mossos han comprovat que el conductor no havia obtingut mai el permís de conduir. Ha quedat investigat per circular a una velocitat penalment punible i per no haver obtingut mai el permís de conduir.

El conductor haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tremp.