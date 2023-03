L’habitatge, prioritat absoluta per a ACCIÓ

La candidata nacional d’ACCIÓ, Judith Pallarés (ACCIÓ)

“L’accés a l’habitatge és la problemàtica més important per a la població andorrana”. Per això, des d’ACCIÓ marcarem l’habitatge “com el primer punt de l’agenda política de la pròxima legislatura” ha assegurat Judith Pallarés, cap de llista d’ACCIÓ.

Pallarés ha emplaçat a totes les forces polítiques “a trobar els acords necessaris per a prendre decisions en matèria d’habitatge, just a l’inici de la legislatura, ja que d’altra forma no arribarem a temps per a donar-hi solucions”.

Entre les mesures que cal prendre és “implementar el Registre de la Propietat, per a disposar de tota la informació necessària del parc immobiliari, mantenir la moratòria als apartaments turístics i impulsar la col·laboració publicoprivada per a posar habitatge a preu assequible al mercat” ha detallat Pallarés.

Entre les accions proposades també cal avançar en els reglaments i criteris per a agilitzar la concessió a les famílies de pisos a preu assequible, un cop aquests estiguin disponibles. També s’haurà d’avançar en els acords amb els comuns per a disposar de la màxima informació possible sobre el mercat immobiliari i “també amb els notaris, ja que disposen de tota la informació, perquè donen fe de totes les transaccions immobiliàries” ha conclòs Pallarés.





ACCIÓ + Independents constata que la Massana vol un canvi

La candidatura d’ACCIÓ + Independents La Massana ha pogut copsar durant les darreres dues setmanes que la parròquia reclama un canvi. “Les reunions, les converses i les trobades amb la societat civil massanenca ens han certificat la voluntat de canvi”, ha declarat Josep Fusté, cap de llista.

La campanya ha servit per a explicar el projecte polític d’ACCIÓ i “assentar les bases també per al canvi en l’àmbit comunal” ha explicat Fusté, que també ha demanat a la població que “diumenge voti lliurement i des del cor”.

Pel que fa als neguits i preocupacions que ha compartit la població amb els candidats d’ACCIÓ+I “destaca per sobre de qualsevol altra, la dificultat per a accedir a l’habitatge, problemàtica que afrontarem amb la màxima prioritat” ha refermat Fusté.