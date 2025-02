Mònica Doria tanca la seva estada a Penrith amb la participació a l’Open d’Austràlia

La palista andorrana, Mònica Doria (FACC)

Mònica Doria participarà des de la matinada d’aquest dijous (hora andorrana) fins a la matinada de dissabte en l’Open d’Austràlia. Es tracta de la competició que posarà punt final a l’estada que la piragüista tricolor ha dut a terme a Penrith, Austràlia, i que ha servit per a tenir un primer contacte amb el canal on es disputaran els mundials d’aquest 2025.

La competició es posarà en marxa la nit d’aquest dijous amb la primera mànega de la prova de canoa (23.15 h – hora andorrana) i continuarà amb la final de la mateixa modalitat, en cas de classificació, que es disputarà a partir de les 3 de la matinada del divendres 21.

L’endemà dissabte (encara divendres en horari del Principat) es durà a terme les proves de caiac amb la final disputant-se a les 4.15 h de la matinada de dissabte (la primera mànega s’haurà disputat a les 23.05 h del divendres).

Finalment, Mònica Doria, també competirà en caiac cross en les eliminatòries en una prova que únicament es disputarà en format contrarellotge a partir de les 23.15 h de dissabte (hora andorrana).





Estada per a preparar el mundial

Cal destacar que l’estada que Doria ha dut a terme a Austràlia ha permès posat en marxa la preparació per als mundials d’aquest 2025, una de les grans cites del calendari de la palista, conjuntament amb l’europeu i les proves de Copa del Món.

La recent diploma olímpica a París 2024 ha pogut tenir el primer contacte amb el canal de Penrith, el mateix que el dels mundials, un element indispensable en el món del piragüisme d’aigües braves, ja que cal entendre les característiques de cada instal·lació aquàtica per a obtenir el millor rendiment possible.

Posteriorment a l’Open d’Austràlia, Doria tornarà a Andorra per a començar a preparar la Copa Pirineus de Pau i de la Seu d’Urgell, cita que comença la primera setmana del mes de març





La base, a la Copa d’Espanya d’Irún per a preparar els FOJE

D’altra banda, aquest cap de setmana, el piragüisme andorrà també tindrà una cita amb la Copa d’Espanya d’Irún on els dos esportistes cadets, Ona Perelegre i Nil Checa, hi competiran per a iniciar la preparació de cara als Jocs de la Joventut.